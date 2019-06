Половина стран НАТО ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии

Норвегия ратифицировала протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО, став 15-й из 29 стран Альянса, которая утвердила документ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

МИД Норвегии сообщил, что парламент 5 июня ратифицировал присоединение Северной Македонии к НАТО.

FM #EriksenSoreide: The Norwegian parliament @Stortinget has ratified the accession of North Macedonia🇲🇰 to @NATO An important step for security and stability in the region and beyond. Looking forward to seeing #NorthMacedonia as Norway’s neighbour at the NAC table @MFA_MKD