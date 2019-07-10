Населения ЕС достигло 513 млн: наибольший прирост на Мальте, сокращение - в Латвии

Население ЕС по состоянию на 1 января 2019 года превысило 513 млн человек.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные 10 июля приводит Евростат.

На 1 января 2019 года численность населения Европейского союза составила почти 513,5 млн человек по сравнению с 512,4 млн на 1 января 2018 года.

В прошлом году в ЕС зафиксировали больше смертей, чем рождений (5,3 млн смертей и 5 млн рождений), что означает, что естественное изменение населения ЕС было отрицательным уже второй год подряд.

Изменение численности населения (положительное, на 1,1 млн жителей), таким образом, было обусловлено ​​чистой миграцией.

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Численность населения возросло в 18 странах-членах. Наибольший прирост зафиксирован на Мальте (+36,8 человек на 1000 жителей).

С 83 млн жителей (или 16,2% от общего населения ЕС) Германия имеет наибольшее население среди стран-членов, опережая Францию ​​(67 млн, или 13,1%), Великобританию (66,6 млн, или

13%), Италию (60,4 млн или 11,8%), Испанию (46,9 млн или 9,1%) и Польшу (38 млн человек, или 7,4%).

Среди остальных государств-членов ЕС четырнадцать имеют долю от 1% до 4% населения ЕС и восемь - долю ниже 1%.

Кроме Мальты, прирост зафиксировали в Люксембурге (+ 19,6 ‰), Ирландии (+ 15,2 ‰), на Кипре (+ 13.4 ‰), в Швеции (+ 10.8 ‰), Словении (+ 6.8 ‰), Бельгии (+ 6.1 ‰), Испании и Нидерландах (обе

+ 5,9 ‰) и Великобритании (+ 5,6 ‰).

В отличие от этого, наибольшее сокращение населения зафиксировали в Латвии (-7,5 ‰), далее следуют Болгария и Хорватия (обе -7,1 ‰), Румыния (-6,6 ‰) и Литва (-5,3 ‰) .

В течение 2018 года в ЕС родилось 5 млн детей, что почти на 118 тыс. меньше, чем годом ранее.

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Самые высокие показатели рождаемости в прошлом году были в Ирландии (12,5 на 1000 жителей), Швеции (11,4 ‰), Франции (11,3 ‰) и Соединенном Королевстве (11,0 ‰), а самые низкие - в Италии (7,3 ‰), Испании (7,9 ‰), Греции (8,1 ‰), Португалии (8,5 ‰), Финляндии (8,6 ‰), Болгарии (8,9 ‰) и Хорватии (9,0 ‰).

По ЕС уровень рождаемости составлял 9,7 на 1000 жителей. В то же время в 2018 году в ЕС было зарегистрировано 5,3млн смертей, что почти на 46 тыс. больше, чем годом ранее.

Самый низкий уровень смертности был в Ирландии (6,4 на 1000 жителей), на Кипре (6,6) и в Люксембурге (7,1). Далее следуют Мальта (7,6), Нидерланды (8,9), Испания и Швеция (обе 9,1).

На противоположном конце шкалы - Болгария (15,4 ‰), Латвия (15,0 ‰), Литва (14,1 ‰), Румыния (13,5) и Венгрия (13,4).

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Для ЕС в целом показатель смертности составил 10,4 на 1000 жителей.

Итак, Ирландия (с естественной сменой ее населения + 6,1 ‰) осталась в 2018 году государством-членом, где рождаемость наиболее превышала смертность, опередив Кипр (+ 4,1 ‰), Люксембург (+ 3,2 ‰), Швецию (+ 2,3 ‰), Францию ​​(+ 2,2 ‰), Великобританию (+ 1,7 ‰) и Мальту (+ 1,6 ‰).

Напротив, среди пятнадцати членов ЕС, где зарегистрировали негативные природные изменения в прошлом году, наиболее смертность преобладала в Болгарии (-6.6 ‰), далее следуют Латвия (-4.9 ‰), Литва (-4.1 ‰), Хорватия, Венгрия и Румыния (все -3.9 ‰).