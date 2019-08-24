Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Туск о возможном возвращении России к G7: лучше пригласить Украину

Трамп угрожает Франции пошлинами на вина, в ЕС обещают отомстить

Зеленский наградил орденами ряд европейских политиков

США пытается заблокировать продажу "Мотор-Сич" Китая - СМИ






Пилоты British Airways объявили о трех днях забастовок в сентябре

Суббота, 24 августа 2019, 17:17

Британская авиакомпания British Airways вынуждена отменить рейсы крайней мере в течение трех дней: 9, 10 и 27 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​информацию размещает BBC.

Вместе с тем, по данным издания, забастовка может оказаться длиннее - многие клиенты компании получили письма, где говорится об отмене рейсов в дни между 8 и 12 сентября. Правда, впоследствии части из них сообщили, что такие письма были отправлены по ошибке.

В British Airways отмечают, что ежедневно перевозит 145000 клиентов - каждые 90 секунд взлетает их самолет.

Пилоты авиакомпании проголосовали за забастовку по поводу оплаты труда в начале июля. Попытка же авиакомпании в судебном порядке остановить забастовку оказалась неуспешной.

В авиакомпании заявили, что предложенная ими соглашение по оплате 11,5 процента в течение трех лет была справедливой, но "мы продолжаем изучать все пути, чтобы найти решение, избежать забастовки и защитить планы поездок наших клиентов."

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua