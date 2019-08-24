Пилоты British Airways объявили о трех днях забастовок в сентябре

Британская авиакомпания British Airways вынуждена отменить рейсы крайней мере в течение трех дней: 9, 10 и 27 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​информацию размещает BBC.

Вместе с тем, по данным издания, забастовка может оказаться длиннее - многие клиенты компании получили письма, где говорится об отмене рейсов в дни между 8 и 12 сентября. Правда, впоследствии части из них сообщили, что такие письма были отправлены по ошибке.

В British Airways отмечают, что ежедневно перевозит 145000 клиентов - каждые 90 секунд взлетает их самолет.

Пилоты авиакомпании проголосовали за забастовку по поводу оплаты труда в начале июля. Попытка же авиакомпании в судебном порядке остановить забастовку оказалась неуспешной.

В авиакомпании заявили, что предложенная ими соглашение по оплате 11,5 процента в течение трех лет была справедливой, но "мы продолжаем изучать все пути, чтобы найти решение, избежать забастовки и защитить планы поездок наших клиентов."