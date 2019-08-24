Пілоти British Airways оголосили про три дні страйків у вересні

Британська авіакомпанія British Airways буде змушена відмінити рейси принаймні протягом трьох днів: 9, 10 та 27 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію розміщує BBC.

Разом із тим, по даним видання, страйк у вересні може виявитися довшим – багато кліентів компанії отримали листи, де говориться про скасування рейсів у проміжок між 8 та 12 вересня. Щоправда, згодом частині з них повідомили, що такі листи було відіслано помилково.

У British Airways зазначають, що щодня перевозить 145000 клієнтів – кожні 90 секунд злітає їх літак.

Пілоти авіакомпанії проголосували за страйк з приводу оплати праці на початку липня. Спроба ж авіакомпанії в судовому порядку зупинити страйк виявилася неуспішною.

В авіакомпанії заявили, що запропонована ними угода по оплаті 11,5 відсотка протягом трьох років була справедливою, але "ми продовжуємо вивчати всі шляхи, щоб знайти рішення, уникнути страйку і захистити плани поїздок наших клієнтів."