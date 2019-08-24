Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Туск про можливе повернення Росії до G7: краще запросити Україну

Трамп погрожує Франції митами на вина, у ЄС обіцяють помститися

Зеленський нагородив орденами низку європейських політиків

США намагатиметься  заблокувати продаж "Мотор-Січ" Китаю - ЗМІ






Пілоти British Airways оголосили про три дні страйків у вересні

Субота, 24 серпня 2019, 17:17

Британська авіакомпанія British Airways буде змушена відмінити рейси принаймні протягом трьох днів: 9, 10 та 27 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію розміщує BBC.

Разом із тим, по даним видання, страйк у вересні може виявитися довшим – багато кліентів компанії отримали листи, де говориться про скасування рейсів у проміжок між 8 та 12 вересня. Щоправда, згодом частині з них повідомили, що такі листи було відіслано помилково.

У British Airways зазначають, що щодня перевозить 145000 клієнтів – кожні 90 секунд злітає їх літак.

Пілоти авіакомпанії проголосували за страйк з приводу оплати праці на початку липня. Спроба ж авіакомпанії в судовому порядку зупинити страйк виявилася неуспішною.

В авіакомпанії заявили, що запропонована ними угода по оплаті 11,5 відсотка протягом трьох років була справедливою, але "ми продовжуємо вивчати всі шляхи, щоб знайти рішення, уникнути страйку і захистити плани поїздок наших клієнтів."

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua