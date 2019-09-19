В Еврокомиссии рассказали о чрезвычайных планах в случае остановки транзита газа через Украину

Вице-президент Европейской комиссии Шефчович по итогам трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе рассказал о чрезвычайных планах, которые будут реализованы в случае перебоев в поставках газа через Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в четверг в ответ на вопрос журналиста, что будет, если транзит газа через Украину в следующем году будет приостановлено.

"Это очень чувствительный вопрос, и мы тесно сотрудничаем со всеми газовыми операторами в Европе, чтобы удостовериться, что наш уровень готовности на самом высоком возможном уровне.

Я могу заверить европейскую общественность, что мы хорошо подготовились к любым возможным вариантам. Наши газовые хранилища заполнены на 98%. Украина имеет в подземных хранилищах на 4 миллиарда кубических метров больше, чем в прошлом году в это время", - отметил Шефчович.

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Вместе с тем он выразил уверенность, что этого не случится, потому что обе стороны, Украина и Россия, по его словам, демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.

"Это, я бы сказал, наши чрезвычайные планы. Потому что я уверен, что в интересах обеих стран, России и Украины, гарантировать, что поставки газа продлятся без перерыва. После сегодняшних переговоров я очень оптимистичен, что мы найдем решение", - сказал Шефчович.

"Я уверен, обе стороны очень хорошо понимают, какой сигнал мы пошлем, если будет перерыв в поставках газа", - добавил еврочиновник.

Напомним, следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года состоится в конце октября.