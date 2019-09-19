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У Єврокомісії розказали про надзвичайні плани у разі зупинки транзиту газу через Україну

Четвер, 19 вересня 2019, 18:28

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович за підсумками тристоронніх газових переговорів у Брюсселі розповів про надзвичайні плани, які будуть реалізовані у разі перебоїв у поставках газу через Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у четвер у відповідь на питання журналіста, що буде, якщо транзит газу Україною наступного року буде призупинено.

"Це дуже чутливе питання, і ми тісно співпрацюємо з усіма газовими операторами в Європі, щоб упевнитися, що наш рівень готовності на найвищому можливому рівні.

Я можу запевнити європейську громадськість, що ми добре підготувались до будь-який можливих варіантів. Наші газові сховища заповнені на 98%. Україна має у підземних сховищах на 4 мільярди кубічних метрів більше, ніж минулого року у цей час", - зазначив Шефчович.

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Разом з тим він висловив упевненість, що цього не трапиться, тому що обидві сторони, Україна та Росія, за його словами, демонструють готовність знайти рішення щодо транзиту газу.

"Це, я би сказав, наші надзвичайні плани. Тому що я певний, що в інтересах обох країн, Росії і України, гарантувати, що поставки газу продовжатьсч без перерви. Після сьогоднішніх переговорів я дуже оптимістичний, що ми знайдемо рішення", - сказав Шефчович.

"Я впевнений, обидві сторони дуже добре розуміють, який сигнал ми пошлемо, якщо буде перерва у поставках газу", - додав єврочиновник.

Нагадаємо, наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу після 2019 року відбудеться наприкінці жовтня.

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