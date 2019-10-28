Партия Сальвини одержала важную победу на местных выборах в Италии

Правая коалиция выиграла местные выборы в центральной итальянской области Умбрия, что дает новый политический импульс партии "Лига" бывшего главы МВД Маттео Сальвини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriera della Sera.

Губернатором Умбрии станет Донателла Тесей, которую поддерживали "Лига", ультраправые "Братья Италии" и "Forza Italia" бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. Она набирает около 57% голосов.

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Второе место занял Винченцо Бьянконе, которого поддерживали "Движение 5 звезд" и Демократическая партия, формируют правительственную коалицию. Он получил около 37% голосов.

Умбрия традиционно считалась оплотом левоцентристских сил, и победа правых может дать импульс Сальвини после его политической неудачи, которая привела к тому, что "Лига" потеряла власть на национальном уровне этим летом.

Сальвини несколько недель ездил по всей Умбрии перед выборами и продвигал свое обязательство ввести единую ставку налога, которая, по его мнению, необходима для возрождения экономики. При этом экономисты говорят, что Италия не может себе этого позволить.

Его обещания нашли плодородную почву в Умбрии, где объем производства упал на 15,6% за десятилетие после финансового кризиса 2007 года, по сравнению с 5,2% спадом по всей Италии.

В декабре местные выборы состоятся в Калабрии, а 26 января в Эмилии-Романье. Опросы общественного мнения показывают, что "Лига" остается самой популярной партией Италии.

Поражения коалиционных партий на этих выборах могут подорвать новое национальное правительство.