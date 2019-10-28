Партія Сальвіні здобула важливу перемогу на місцевих виборах в Італії

Права коаліція виграла місцеві вибори в центральній італійській області Умбрія, що дає новий політичний імпульс партії "Ліга" колишнього глави МВС Маттео Сальвіні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriera della Sera.

Губернатором Умбрії стане Донателла Тесей, яку підтримували "Ліга", ультраправі "Брати Італії" і "Forza Italia" колишнього прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі. Вона набирає близько 57% голосів.

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Друге місце посів Вінченцо Бьянконе, якого підтримували "Рух 5 зірок" і Демократична партія, що формують урядову коаліцію. Він отримав близько 37% голосів.

Умбрія традиційно вважалася оплотом лівоцентристських сил і перемога правих може дати імпульс Сальвіні після його політичної невдачі, яка призвела до того, що "Ліга" втратила владу на національному рівні цього літа.

Сальвіні кілька тижнів їздив по всій Умбрії перед виборами і просував своє зобов'язання ввести єдину ставку податку, яка, на його думку, необхідна для відродження економіки. При цьому економісти кажуть, що Італія не може собі цього дозволити.

Його обіцянки знайшли родючий грунт в Умбрії, де обсяг виробництва впав на 15,6% за десятиліття після фінансової кризи 2007 року, в порівнянні з 5,2% спадом по всій Італії.

У грудні місцеві вибори відбудуться в Калабрії, а 26 січня в Емілії-Романії. Опитування громадської думки показують, що "Ліга" залишається найпопулярнішою партією Італії.

Поразки коаліційних партій на цих виборах можуть підірвати новий національний уряд.