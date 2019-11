В Праге 200 тыс. человек требуют отставки премьера

Несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

По данным организаторов, акция собрала около 250 тыс. человек. Полиция зафиксировала минимум 200 тыс. человек.

Согласно требованиям организаторов, Бабиш должен подать в отставку до 31 декабря, если он не отозвет министра юстиции и не избавится от своего холдинга "Агрофрерт".

В противном случае "Миллион мгновений" созовет новые протесты в январе и обещает, что они будут намного "креативнее" и дадут знать о Чехии за рубежом.

"Замечательно, что люди могут высказать свое мнение, и никто не преследует и не нападает на них. И это действительно замечательно, что у нас есть свободные и демократические выборы, где мы можем свободно выбирать своих представителей", - сказал Бабиш.

Дальнейшие комментарии он предоставит в Национальном музее завтра. "Я скажу все, что считаю нужным и уместным. Вы можете быть удивлены", - добавил он.

The protests here at Letna park are getting started, in the shadow of #Prague Castle. Most of the space already looks filled, but people are still arriving. Protesters want PM Andrej #Babis to either lose his conflict of interest or resign. #VelvetRevolution #pred30lety pic.twitter.com/zbOXkAlyzy