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В Праге 200 тыс. человек требуют отставки премьера

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В Праге 200 тыс. человек требуют отставки премьера

Суббота, 16 ноября 2019, 16:18

Несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

По данным организаторов, акция собрала около 250 тыс. человек. Полиция зафиксировала минимум 200 тыс. человек.

Согласно требованиям организаторов, Бабиш должен подать в отставку до 31 декабря, если он не отозвет министра юстиции и не избавится от своего холдинга "Агрофрерт".

В противном случае "Миллион мгновений" созовет новые протесты в январе и обещает, что они будут намного "креативнее" и дадут знать о Чехии за рубежом.

"Замечательно, что люди могут высказать свое мнение, и никто не преследует и не нападает на них. И это действительно замечательно, что у нас есть свободные и демократические выборы, где мы можем свободно выбирать своих представителей", - сказал Бабиш.

Дальнейшие комментарии он предоставит в Национальном музее завтра. "Я скажу все, что считаю нужным и уместным. Вы можете быть удивлены", - добавил он.

Массовые акции в Чехии начались с конца апреля. Поводом для демонстраций, в частности, стало намерение министра юстиции (от партии Бабиша ANO) Марии Бенешовой провести реформу прокуратуры и упразднить должность генерального прокурора. Именно генпрокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС, связанное с "Агрофрертом".

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на следующей неделе посетит Украину с двухдневным визитом.

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