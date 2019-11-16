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У Празі 200 тисяч людей вимагають відставки прем'єра

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У Празі 200 тисяч людей вимагають відставки прем'єра

Субота, 16 листопада 2019, 16:18

Кілька сотень тисяч людей взяли участь у демонстрації асоціації "Мільйон миттєвостей" проти прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша у Празі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes.

За даними організаторів, акція зібрала близько 250 тисяч людей. Поліція зафіксувала щонайменше 200 тисяч осіб.

Згідно з вимогами організаторів, Бабіш має подати у відставку до 31 грудня, якщо він не відкличе міністра юстиції та не позбудеться свого холдингу "Агрофрерт". 

В іншому випадку "Мільйон миттєвостей" скличе нові протести у січні і обіцяє, що вони будуть набагато "креативнішими" та дадуть знати про Чехію за кордоном.

Масові акції у Чехії почалися з кінця квітня. Приводом для демонстрацій, зокрема, став намір міністра юстиції (від партії Бабіша ANO) Марії Бенешової провести реформу прокуратури та скасувати посаду генерального прокурора. Саме генпрокурор має ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи щодо Бабіша, який потенційно може постати перед судом за шахрайство з коштами ЄС, пов'язане з "Агрофрертом".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш наступного тижня відвідає Україну з дводенним візитом.

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Чехія
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