У Празі 200 тисяч людей вимагають відставки прем'єра

Кілька сотень тисяч людей взяли участь у демонстрації асоціації "Мільйон миттєвостей" проти прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша у Празі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes.

За даними організаторів, акція зібрала близько 250 тисяч людей. Поліція зафіксувала щонайменше 200 тисяч осіб.

Згідно з вимогами організаторів, Бабіш має подати у відставку до 31 грудня, якщо він не відкличе міністра юстиції та не позбудеться свого холдингу "Агрофрерт".

В іншому випадку "Мільйон миттєвостей" скличе нові протести у січні і обіцяє, що вони будуть набагато "креативнішими" та дадуть знати про Чехію за кордоном.

Oficiální odhad policie 👮‍♂️👮‍♀️: "Na Letenské pláni je v současné chvíli více než 200 000 účastníků a další stále přicházejí."



💻 Online z demonstrace: https://t.co/kO6vGhBKG7



Foto: Gabriel Kuchta pic.twitter.com/oY15jV4rhA — Deník N (@enkocz) November 16, 2019

The protests here at Letna park are getting started, in the shadow of #Prague Castle. Most of the space already looks filled, but people are still arriving. Protesters want PM Andrej #Babis to either lose his conflict of interest or resign. #VelvetRevolution #pred30lety pic.twitter.com/zbOXkAlyzy — Jonathan Crane (@jonathancrane5) November 16, 2019

Масові акції у Чехії почалися з кінця квітня. Приводом для демонстрацій, зокрема, став намір міністра юстиції (від партії Бабіша ANO) Марії Бенешової провести реформу прокуратури та скасувати посаду генерального прокурора. Саме генпрокурор має ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи щодо Бабіша, який потенційно може постати перед судом за шахрайство з коштами ЄС, пов'язане з "Агрофрертом".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш наступного тижня відвідає Україну з дводенним візитом.