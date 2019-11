Хорватия: десятки тысяч педагогов протестуют в Загребе, бастуют 380 школ

В Загребе на площади Бана Елачича состоялся протест, организованный профсоюзами начальных и средних школ, которые бастуют уже почти месяц, требуя повышения зарплат учителям на 6,11%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

Одновременно с протестом продолжается забастовка в 380 начальных и средних школах. По последним данным, в забастовке участвовали 76,5% членов профсоюза.

Tens of thousands of Croatian citizens, teachers and union members from across the country protested in Zagreb’s main square today to demand wages for education workers rise by an index of 6.11%.



They gathered around the slogan "Croatia has to do better".



Full story to follow. pic.twitter.com/JLoC1O6Qwk