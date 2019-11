Хорватія: десятки тисяч освітян протестують у Загребі, страйкують 380 шкіл

У Загребі на площі Бана Єлачича відбувся протест, організований профспілками початкових та середніх шкіл, що страйкують вже майже місяць, вимагаючи підвищення зарплат вчителям на 6,11%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa.

Одночасно з протестом триває страйк у 380 початкових та середніх школах. За останніми даними, у страйку брали участь 76,51% членів профспілки.

Tens of thousands of Croatian citizens, teachers and union members from across the country protested in Zagreb’s main square today to demand wages for education workers rise by an index of 6.11%.



They gathered around the slogan "Croatia has to do better".



Full story to follow. pic.twitter.com/JLoC1O6Qwk