Хорватія: десятки тисяч освітян протестують у Загребі, страйкують 380 шкіл
У Загребі на площі Бана Єлачича відбувся протест, організований профспілками початкових та середніх шкіл, що страйкують вже майже місяць, вимагаючи підвищення зарплат вчителям на 6,11%.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa.
Одночасно з протестом триває страйк у 380 початкових та середніх школах. За останніми даними, у страйку брали участь 76,51% членів профспілки.
Tens of thousands of Croatian citizens, teachers and union members from across the country protested in Zagreb’s main square today to demand wages for education workers rise by an index of 6.11%.— Balkan Insight (@BalkanInsight) November 25, 2019
They gathered around the slogan "Croatia has to do better".
Full story to follow. pic.twitter.com/JLoC1O6Qwk
Хорватські викладачі кажуть, що їхні зарплати нижчі від зарплат інших державних службовців.
Video s vidikovca, snimljeno točno u podne @srednjahr pic.twitter.com/7jbrdGDop8— Marko Matijević (@marko_matijevic) November 25, 2019
Один з лідерів протесту, Бранімир Михалинець, заявив, що до страйку приєдналися понад 90% вчителів та інших працівників освіти. Він назвав це "боротьбою за гідність та (соціальний) статус".