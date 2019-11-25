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Хорватія: десятки тисяч освітян протестують у Загребі, страйкують 380 шкіл

Понеділок, 25 листопада 2019, 13:58

У Загребі на площі Бана Єлачича відбувся протест, організований профспілками початкових та середніх шкіл, що страйкують вже майже місяць, вимагаючи підвищення зарплат вчителям на 6,11%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa.

Одночасно з протестом триває страйк у 380 початкових та середніх школах. За останніми даними, у страйку брали участь 76,51% членів профспілки.

Хорватські викладачі кажуть, що їхні зарплати нижчі від зарплат інших державних службовців.

Один з лідерів протесту, Бранімир Михалинець, заявив, що до страйку приєдналися понад 90% вчителів та інших працівників освіти. Він назвав це "боротьбою за гідність та (соціальний) статус".

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