Зеркаль о решении Суда ООН: это – победа Украины и верховенства права

Решение Международного суда ООН в Гааге о приемлемости юрисдикции по делу Украины против РФ означает, что российской стороне придется впервые в истории отвечать за нарушения прав человека и международного права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украине в этом деле, Лана Зеркаль после завершения судебного заседания в Гааге.

"Это большая победа для Украины, но не только для нас. Это - победа верховенства права. И это значит, что России придется отвечать", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что россиянам придется оправдываться перед международным судом о том, как они поставляли оружие в Украину, в том числе зенитный комплекс, которым сбили самолет рейса МН17.

"Россия впервые в истории будет отвечать за нарушение прав человека и международного права. Они будут отвечать в суде по всем фактам и по всем нашим обвинениям, включая МН17. И суд, и международное сообщество будут иметь доступ ко всем материалам. Это также может иметь влияние в будущем на создание трибунала в рамках Совета безопасности ООН", - добавила она.

Международный суд ООН признал приемлемой жалобу по делу Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также признал свою юрисдикцию по делу о нарушении прав крымских татар и украинцев Россией в оккупированном Крыму.