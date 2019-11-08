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Зеркаль про рішення Суду ООН: це - перемога України і верховенства права

П'ятниця, 8 листопада 2019, 17:37

Рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо прийнятності юрисдикції у справі України проти РФ означає, що російській стороні доведеться вперше в історії відповідати за порушення прав людини і міжнародного права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у цій справі, Лана Зеркаль після завершення судового засідання в Гаазі.

"Це велика перемога для України, але не тільки для нас. Це – перемога верховенства права.  І це значить, що Росії доведеться відповідати", - сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що росіянам доведеться виправдовуватися перед міжнародним судом про те, як вони постачала зброю в Україну, в тому числі зенітного комплексу, яким збили літак рейсу МН17.

"Росія вперше в історії буде відповідати за порушення прав людини і міжнародного права. Вони будуть відповідати в суді по всім фактам і по всім нашим звинуваченням, включаючи МН17. І суд, і міжнародна спільнота матимете доступ до всіх матеріалів. Це також може мати вплив в майбутньому  для створення трибуналу в рамках Ради безпеки ООН", - додала вона.

Міжнародний суд ООН визнав прийнятною скаргу у справі України проти РФ щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, а також визнав свою юрисдикцію у справі про порушення прав кримських татар та українців Росією в окупованому Криму.

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