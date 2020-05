Польша и Швеция настаивают на участии лидеров стран ЕС в саммите Восточного партнерства - СМИ

Польша и Швеция выступают против того, чтобы саммит "Восточного партнерства" состоялся без участия лидеров стран Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"Польша и Швеция сегодня поднимут вопрос предстоящего саммита "Восточного партнерства" в формате видеоконференции на Совете иностранных дел ЕС. Они против предложения, чтобы в саммите участвовали только руководители институтов ЕС, а не лидеры стран-членов ЕС", - написал Джозвяк.

Both #Poland & #Sweden will raise the issue of the upcoming #EaP videoconf summit at the EU foreign affairs council today. both against the proposal that only leaders of EU institutions should participate & not leaders from EU member states & Poland wants a declaration adopted