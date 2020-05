Польща і Швеція наполягають на участі лідерів країн ЄС у саміті "Східного партнерства" - ЗМІ

Польща і Швеція виступають проти того, що саміт "Східного партнерства" відбувся без участі лідерів країн Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку.

"Польща і Швеція сьогодні піднімуть питання майбутнього саміту "Східного партнерства" у форматі відеоконференції на Раді закордонних справ ЄС. Вони проти пропозиції, щоб у саміті брали участь лише керівники інституцій ЄС, а не лідери країн-членів ЄС", - написав Джозвяк.

