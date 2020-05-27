Кулеба еще до окончания карантина едет в Венгрию договариваться о примирении

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 29 мая совершит визит в Венгрию, где проведет встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Это будет первый "живой" посткарантинный визит министра. Поскольку авиасообщение Украины с другими государствами еще не восстановилось, то 1120 км в Будапешт и столько же обратно министр проедет на автомобиле.

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Официальной целью встречи, как говорят источники, будет подписание соглашения о венгерском займе для инфраструктурных проектов на Закарпатье.

"Реальная задача - в другом. Министры должны согласовать встречу президента Зеленского и премьер-министра Орбана, которая, как ожидается, пройдет в Киеве, а также согласовать компромиссные договоренности лидеров, которые должны открыть возможность для выхода из кризиса в отношениях наших государств", - говорится в статье.

Украинские эксперты, занимающиеся украинско-венгерскими отношениями, подготовили общую позицию относительно "красных линий" Украины и обозначили вопросы, по которым компромисс выглядит достижимым.

Подробнее о том, чем можно и чем недопустимо поступаться на переговорах с Венгрией - в статье Предел уступок: что может пообещать Зеленский ради примирения с Венгрией