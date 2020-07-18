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США одобрили продажу Украине 16 военных патрульных катеров

Суббота, 18 июля 2020, 14:00

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности ВМС Украины, поможет противостоять существующим и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые прочно поддерживают Украину!", - написал глава МИД.

По его словам, 6 катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи по безопасности от США по соответствующим программам, а остальные Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

"Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка вместе с реформой сектора безопасности и обороны, а также оборонной промышленности поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии", - отметил Дмитрий Кулеба .

Mark VI - современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.

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МИД Кулеба
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