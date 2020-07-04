Министр иностранных дел Португалии заявил, что исключение его страны из списка государств, после посещения которых не требуется самоизоляция при возвращении в Англию, является "абсурдом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

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Список стран, после посещения которых не будут требовать 14-дневную самоизоляцию, был опубликован правительством Великобритании в пятницу. Глава МИД Португалии Аугусто Сантуш Силва сказал, что исключение из списка его страны является "бессмысленным и несправедливым".

"Мы очень разочарованы решением британских властей. Мы считаем его бессмысленным и несправедливым. Абсолютно абсурдно, что в Великобритании число случаев Covid-19 в семь раз больше, чем в Португалии, поэтому мы считаем, что так с союзниками и друзьями дела не ведут" , - сказал португальский министр.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта опубликовал в своем Twitter статистку заболеваемости на Covid-19 в Соединенном Королевстве и курортном регионе Алгарве на 100 тысяч населения, написав, что "Вы можете провести безопасный отпуск в Алгавре".

Which is the safest place to stay?

You are welcome to spend a safe holiday in Algarve!#UK #visitportugal pic.twitter.com/2xZzddlzVy — António Costa (@antoniocostapm) July 3, 2020

Великобритания одна из наиболее пострадавших от пандемии в Европе. Здесь заразились 283 761 человек, более 44 000 умерли. В Португалии жертвами коронавируса стали 1587 человек, 42782 - заразились.