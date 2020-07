Министр иностранных дел Португалии заявил, что исключение его страны из списка государств, после посещения которых не требуется самоизоляция при возвращении в Англию, является "абсурдом".

Список стран, после посещения которых не будут требовать 14-дневную самоизоляцию, был опубликован правительством Великобритании в пятницу. Глава МИД Португалии Аугусто Сантуш Силва сказал, что исключение из списка его страны является "бессмысленным и несправедливым".

"Мы очень разочарованы решением британских властей. Мы считаем его бессмысленным и несправедливым. Абсолютно абсурдно, что в Великобритании число случаев Covid-19 в семь раз больше, чем в Португалии, поэтому мы считаем, что так с союзниками и друзьями дела не ведут" , - сказал португальский министр.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта опубликовал в своем Twitter статистку заболеваемости на Covid-19 в Соединенном Королевстве и курортном регионе Алгарве на 100 тысяч населения, написав, что "Вы можете провести безопасный отпуск в Алгавре".

