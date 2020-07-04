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Португалія образилась на Британію через список "безпечних країн" 

Субота, 4 липня 2020, 11:40

Міністр закордонних справ Португалії заявив, що виключення його країни зі списку держав, після відвідин яких не потрібна самоізоляція при поверненні в Англію, є "абсурдом".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC

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Список країн, після відвідин яких не вимагатимуть 14-денну самоізоляцію, був опублікований урядом Британії в п'ятницю. Глава МЗС Португалії Августо Сантуш Сілва сказав, що виключення зі списку його країни є "безглуздим і несправедливим".

"Ми дуже розчаровані рішенням британської влади. Ми вважаємо його безглуздим і несправедливим. Абсолютно абсурдно, що в Великій Британії число випадків Covid-19 є в сім разів більшим, ніж в Португалії, тому ми вважаємо, що так з союзниками і друзями не поводяться", - сказав португальський міністр.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта опублікував у своєму Twitter статистку захворюваності на Covid-19 в Сполученому Королівстві і курортному регіоні Алгарве на 100 тисяч населення, написавши, що "Ви можете провести безпечну відпустку в Алгавре".

Британія одна з найбільш постраждалих від пандемії в Європі. Тут заразились 283 761 осіб, понад 44 тисячі померли. У Португалії жертвами коронавірусу стали 1 587 людей, 42 782 - заразилися.

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