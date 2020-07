Португалія образилась на Британію через список "безпечних країн" 

Міністр закордонних справ Португалії заявив, що виключення його країни зі списку держав, після відвідин яких не потрібна самоізоляція при поверненні в Англію, є "абсурдом".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Список країн, після відвідин яких не вимагатимуть 14-денну самоізоляцію, був опублікований урядом Британії в п'ятницю. Глава МЗС Португалії Августо Сантуш Сілва сказав, що виключення зі списку його країни є "безглуздим і несправедливим".

"Ми дуже розчаровані рішенням британської влади. Ми вважаємо його безглуздим і несправедливим. Абсолютно абсурдно, що в Великій Британії число випадків Covid-19 є в сім разів більшим, ніж в Португалії, тому ми вважаємо, що так з союзниками і друзями не поводяться", - сказав португальський міністр.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта опублікував у своєму Twitter статистку захворюваності на Covid-19 в Сполученому Королівстві і курортному регіоні Алгарве на 100 тисяч населення, написавши, що "Ви можете провести безпечну відпустку в Алгавре".

Which is the safest place to stay?

You are welcome to spend a safe holiday in Algarve!#UK #visitportugal pic.twitter.com/2xZzddlzVy