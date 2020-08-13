Грибаускайте о Беларуси: диктатор с окровавленными руками должен уйти
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте выступила с резким заявлением по поводу последних событий в Беларуси, призывая Лукашенка уйти.
Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем Twitter.
"Лукашенко, диктатор с окровавленными руками - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Грибаускайте.
Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020
Напомним, накануне действующий президент Литвы предложил план урегулирования для Беларуси из трех пунктов: прекратить применение силы против граждан, освободить задержанных и начать диалог со своим гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества.
Литовский МИД заявил, что правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста против результатов выборов президента.
Перед этим Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси из-за политических репрессий.
Напомним, после четвертых суток протестов белорусов против предварительных результатов выборов МВД страны заявило о еще 700 задержанных. Таким образом, общее количество задержанных приблизилось к 7000 человек. Среди них и как минимум трое граждан Украины.
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