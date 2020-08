Грибаускайте про Білорусь: диктатор з закривавленими руками має піти

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте виступила з різкою заявою щодо останніх подій у Білорусі, закликавши Лукашенка піти.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у своєму Twitter.

"Лукашенку, диктаторе з закривавленими руками - йди зараз. Ти визначив свою долю - у тебе немає майбутнього на білоруській землі", - написала Грибаускайте.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil