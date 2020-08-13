Грибаускайте про Білорусь: диктатор з закривавленими руками має піти

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте виступила з різкою заявою щодо останніх подій у Білорусі, закликавши Лукашенка піти.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у своєму Twitter.

"Лукашенку, диктаторе з закривавленими руками - йди зараз. Ти визначив свою долю - у тебе немає майбутнього на білоруській землі", - написала Грибаускайте.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020

Нагадаємо, напередодні чинний президент Литви запропонував план врегулювання для Білорусі з трьох пунктів: припинити застосування сили проти громадян, звільнити кілька затриманих та почати діалог зі своїм громадянським суспільством, створивши Національну раду у складі представників уряду та громадянського суспільства.

Литовський МЗС заявив, що уряд Литви розглядає можливість прийняти громадян Білорусі, які постраждали під час масових акцій протесту проти результатів виборів президента.

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Перед цим Литва виступила за санкції ЄС проти Білорусі через політичні репресії.

Нагадаємо, після четвертої доби протестів білорусів проти попередніх результатів виборів МВС країни заявило про ще 700 затриманих. Таким чином, загальна кількість затриманих наблизилася до 7 тисяч осіб. Серед них і щонайменш троє громадян України.

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