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Глава Еврокомиссии крайне обеспокоена планами Британии нарушить Brexit-договоренности

Среда, 9 сентября 2020, 15:28

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала намерение Великобритании одобрить законопроект о внутреннем рынке нарушением международного права, что способно подорвать доверие к Лондону.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очень обеспокоена заявлениями британского правительства о намерениях нарушить Соглашение о выходе. Это нарушит международное право и подорвет доверие. Договоры должны выполняться - это основа благополучных отношений в будущем", - заявила фон дер Ляйен в своем Twitter.

Законопроект о внутреннем рынке Великобритании, касающийся таможенных процедур в Северной Ирландии, должен быть опубликован в среду и поставлен на первое голосование в парламенте Великобритании на следующей неделе.

Документ касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, предназначенного предотвратить возвращение "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Лондон утверждает, что документ сделает лишь "незначительные уточнения в чрезвычайно конкретных сферах".

ЕС заявил, что только полное внедрение соглашения о выходе является "предпосылкой переговоров о будущем партнерства" между блоком и Британией.

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Великобритания Brexit
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