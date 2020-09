Глава Еврокомиссии крайне обеспокоена планами Британии нарушить Brexit-договоренности

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала намерение Великобритании одобрить законопроект о внутреннем рынке нарушением международного права, что способно подорвать доверие к Лондону.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очень обеспокоена заявлениями британского правительства о намерениях нарушить Соглашение о выходе. Это нарушит международное право и подорвет доверие. Договоры должны выполняться - это основа благополучных отношений в будущем", - заявила фон дер Ляйен в своем Twitter.

Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations.