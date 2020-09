Глава Єврокомісії вкрай стурбована планами Британії порушити Brexit-домовленості

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала намір Британії схвалити законопроєкт про внутрішній ринок порушенням міжнародного права, що здатне підірвати довіру до Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дуже стурбована заявами британського уряду про наміри порушити Угоду про вихід. Це порушить міжнародне право і підірве довіру. Договори повинні виконуватися - це основа благополучних відносин в майбутньому", - заявила фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations.