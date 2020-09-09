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Глава Єврокомісії вкрай стурбована планами Британії порушити Brexit-домовленості

Середа, 9 вересня 2020, 15:28

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала намір Британії схвалити законопроєкт про внутрішній ринок порушенням міжнародного права, що здатне підірвати довіру до Лондона. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Дуже стурбована заявами британського уряду про наміри порушити Угоду про вихід. Це порушить міжнародне право і підірве довіру. Договори повинні виконуватися - це основа благополучних відносин в майбутньому", - заявила фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Законопроєкт про внутрішній ринок Великої Британії, що стосується митних процедур в Північній Ірландії, повинен бути опублікований в середу і поставлений на перше голосування в парламенті Британії наступного тижня.

Документ стосується питань так званого протоколу Північної Ірландії - елементу угоди про вихід з ЄС, призначеного запобігти поверненню "жорсткого" кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

Лондон переконує, що документ зробить лише "незначні уточнення в надзвичайно конкретних сферах". 

ЄС заявив, що тільки повне впровадження угоди про вихід є "передумовою переговорів щодо майбутнього партнерства" між блоком та Британією.

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