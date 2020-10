ЕС на следующей неделе одобрит санкции против Лукашенко и еще 14 белорусов – СМИ

4 ноября ожидается решение Комитета постоянных представителей ЕС по санкциям против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукащенко и еще 14 белорусов.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter, передает "Европейская правда".

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на замораживание активов и введение визовых запретов для Александра Лукашенко и 14 других белорусов. Решение будет подтверждено 6 ноября " - написал он.

EU ambassadors will on wed give green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko & 14 other Belarusians. Will be confirmed on 6 November. #Belarus