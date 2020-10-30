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ЕС на следующей неделе одобрит санкции против Лукашенко и еще 14 белорусов – СМИ

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ЕС на следующей неделе одобрит санкции против Лукашенко и еще 14 белорусов – СМИ

Пятница, 30 октября 2020, 19:03

4 ноября ожидается решение Комитета постоянных представителей ЕС по санкциям против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукащенко и еще 14 белорусов.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter, передает "Европейская правда".

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на замораживание активов и введение визовых запретов для Александра Лукашенко и 14 других белорусов. Решение будет подтверждено 6 ноября " - написал он.

Ранее Евросоюз заявлял, что не исключает новых санкций в отношении Беларуси, если режим в Минске решится использовать боевое оружие во время массовых протестов.

Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси, но в списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС тогда решил не наказывать персонально Лукашенко за фальсификацию выборов и подавление протестов, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.

Однако уже 12 октября ЕС согласился ввести санкции против Лукашенко.

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