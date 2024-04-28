В Нидерландах бурно отпраздновали день рождения короля

Жители Нидерландов в субботу отмечали День короля, празднуя день рождения своего монарха Виллема-Александра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Одетые в одежду оранжевого цвета люди по всей стране участвовали в традиционных "свободных рынках", проводимых в этот день, продавая подержанные игрушки, книги и другие предметы.

AP

Другие путешествовали по историческим каналам столицы Амстердама, некоторые зажигали шашки, которые выпускали оранжевый дым.

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Сам Виллем-Александр свой 57-й день рождения праздновал с семьей в северо-восточном городе Эммен.

Ежегодный опрос, опубликованный NOS ко Дню короля, показал, что популярность Виллема-Александра очень незначительно выросла с прошлого года до 6,6 из 10. Его жена, королева Максима, набрала 7,1 балла из 10 в опросе 1 015 человек, проведенном в начале этого месяца.

Напомним, в марте Виллем-Александр посетил полигон в Великобритании и пообщался с украинскими военными, которые проходят там подготовку в рамках операции "Интерфлекс".