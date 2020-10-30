ЄС наступного тижня схвалить санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ

4 листопада очікується рішення Комітету постійних представників ЄС щодо санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукащенка і ще 14 білорусів.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter, передає "Європейська правда".

"Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на заморожування активів і запровадження візових заборон для Александра Лукашенка і 14 інших білорусів. Рішення буде підтверджено 6 листопада" - написав він.

EU ambassadors will on wed give green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko & 14 other Belarusians. Will be confirmed on 6 November. #Belarus — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 30, 2020

Раніше Євросоюз заявляв, що не виключає нових санкцій щодо Білорусі, якщо режим у Мінську наважиться використати бойову зброю під час масових протестів.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка.

ЄС тоді вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

Проте вже 12 жовтня ЄС погодився запровадити санкції проти Лукашенка.