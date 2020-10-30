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ЄС наступного тижня схвалить санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ

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ЄС наступного тижня схвалить санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 19:03

4 листопада очікується рішення Комітету постійних представників ЄС щодо санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукащенка і ще 14 білорусів.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter, передає "Європейська правда".

"Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на заморожування активів і запровадження візових заборон для Александра Лукашенка і 14 інших білорусів. Рішення буде підтверджено 6 листопада" - написав він.

Раніше Євросоюз заявляв, що не виключає нових санкцій щодо Білорусі, якщо режим у Мінську наважиться використати бойову зброю під час масових протестів.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. 

ЄС тоді вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

Проте вже 12 жовтня ЄС погодився запровадити санкції проти Лукашенка.

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