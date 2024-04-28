В МИД подтвердили, что в Германии убили украинских военных, которые были там на лечении

Два украинца, подозрение в убийстве которых выдвинули гражданину России, были военнослужащими, восстанавливавшимися в Баварии после ранений.

Эту информацию подтверждают в украинском внешнеполитическом ведомстве, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о резонансном двойном убийстве, совершенном 27 апреля в городе Мурнау-ам-Штафельзее, где на территории местного торгового центра были найдены двое граждан Украины, мужчины 1987 и 2001 годов рождения, со смертельными ножевыми ранениями.

"По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными", – говорится в комментарии МИД для медиа.

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Дипломаты также подтвердили информацию о том, что задержанным по подозрению в совершении этого убийства оказался россиянин.

Как сообщала ЕвроПравда о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступило около 17:20 в субботу. К моменту приезда медиков один мужчина уже умер. Второй, у которого тоже были тяжелые ранения, вскоре умер в больнице.

В воскресенье 57-летнему россиянину, задержанному после этого преступления, избрали меру пресечения.

В пресс-службе МИД уточняют, что министр Дмитрий Кулеба поручил держать дело на особом контроле и "находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона". Он также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.