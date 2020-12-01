Слугу Елизаветы II будут судить за кражу вещей из дворца и продажу их на eBay

Помощник по организации питания в Букингемском дворце признался в краже медалей и фотографий из резиденции королевы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

37-летний Адамо Канто признал себя виновным в Вестминстерском магистратском суде по трем пунктам обвинения в воровстве в период с 11 ноября 2019 по 7 августа 2020 года.

Во время пандемии COVID-19 должностные обязанности Канто были расширены, что дало ему доступ в офисы и другие помещения, куда раньше он попасть не мог.

Некоторые из украденных предметов стоимостью от 10 тыс. до 100 тыс. фунтов стерлингов были выставлены на продажу на eBay. В общей сложности 37 предметов были выставлены на продажу "значительно ниже" их настоящей стоимости на eBay, а Канто заработал на них 7741 фунт стерлингов.

Одним из предметов был фотоальбом королевского государственного банкета о визите президента США Дональда Трампа в Британию стоимостью 1500 фунтов стерлингов.

Канто также украл официальные фотографии с автографами герцога Сассекского и герцога и герцогини Кембриджских, медаль Командора Королевского викторианского ордена из шкафчика бывшего офицера британской армии генерал-майора Ричарда Сайкса, которую ему подарила королева в 2010 году.

Окружной судья Александр Якобс освободил Канто условно под залог и предупредил, что ему грозит тюремное заключение.