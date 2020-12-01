Слугу Єлизавети ІІ судитимуть за крадіжку речей з палацу і продаж їх на eBay

Помічник з організації харчування в Букінгемському палаці зізнався у крадіжці медалей і фотографій з резиденції королеви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

37-річний Адамо Канто визнав себе винним у Вестмінстерському магістратському суді за трьома пунктами звинувачення у крадіжках у період з 11 листопада 2019 року по 7 серпня 2020 року.

Під час пандемії COVID-19 посадові обов’язки Канто були розширені, що надало йому доступ в офіси та інші приміщення, куди раніше він потрапити не міг.

Деякі з вкрадених предметів, вартістю від 10 тис. до 100 тис. фунтів стерлінгів, були виставлені на продаж на eBay. Загалом 37 предметів були виставлені на продаж "значно нижче" їх справжньої вартості на eBay, а Канто заробив на них 7 741 фунт стерлінгів.

Одним із предметів був фотоальбом королівського державного банкету про візит президента США Дональда Трампа до Британії вартістю 1500 фунтів стерлінгів.

Канто також поцупив офіційні фотографії з автографами герцога Сассекського і герцога й герцогині Кембриджських та медаль Командора Королівського вікторіанського ордена з шафки колишнього офіцера британської армії генерал-майора Річарда Сайкса, яку йому подарувала королева в 2010 році.

Окружний суддя Александр Якобс звільнив Канто під умовну заставу і попередив, що йому загрожує тюремне ув'язнення.