Сенат США утвердил первую кандидатуру из команды Байдена

Сенат США в среду утвердил кандидатуру Аврил Хейнс, предложенную президентом Джо Байденом, на пост директора национальной разведки США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Хейнс, бывшая заместитель директора ЦРУ, станет одной из основных членов безопасности команды Байдена, наблюдая за агентствами, составляющими разведывательное сообщество страны.

Хейнс, первую женщину на этой должности, Сенат утвердил 84 голосами против 10.

Голосование состоялось после того, как три новых сенаторы были приведены к присяге в среду после инаугурации президента Джо Байдена, что обеспечило демократам большинство в Сенате.

Напомним, Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки на официальной церемонии в Вашингтоне 20 января.

Вскоре после присяги в среду он подписал 15 исполнительных указов и две директивы, значительная часть которых отменяет политику его предшественника Дональда Трампа.