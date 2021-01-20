Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США

Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки на официальной церемонии в Вашингтоне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Байдена привел к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс. Перед этим была произнесена молитва, а известная певица Леди Гага исполнила государственный гимн США.

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Байден произносит свою инаугурационную речь, которая, как ожидается, продлится около 20 минут.

Дональд Трамп не присутствовал на церемонии. Он уже покинул Белый дом и направился в резиденцию во Флориде. Вместо него присутствует вице-президент Майк Пенс.

Из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности церемония не была похожа ни на одну предыдущую в американской истории.

Более 25 000 военнослужащих Национальной гвардии находятся в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации, и столица фактически заблокирована. Меры были усилены из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января.

Команда Байдена призвала людей оставаться дома, и 200 000 билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1000 только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.

На Национальной аллее в Вашингтоне, где размещены Капитолий и наиболее известные достопримечательности США, несколько дней назад установили 200 000 флагов, символизирующие американцев, которые не смогут присутствовать на инаугурации.

Церемония завершится в полдень (19:00 по Киеву). Команда Байдена уже подготовила ряд указов, которые новый президент подпишет в первый день в должности.

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