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Сенат США затвердив першу кандидатуру з команди Байдена

Четвер, 21 січня 2021, 10:17

Сенат США у середу затвердив кандидатуру Авріл Гейнс, запропоновану президентом Джо Байденом, на пост директора національної розвідки США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Гейнс, колишня заступниця директора ЦРУ, стане однією з основних членів безпекової команди Байдена, наглядаючи за агенціями, що складають розвідувальну спільноту країни. 

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Гейнс, першу жінку на цій посаді, Сенат затвердив 84 голосами проти 10.

Голосування відбулось після того, як три нових сенатори були приведені до присяги в середу після інавгурації президента Джо Байдена, що забезпечило демократам більшість у Сенаті.

Нагадаємо, Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні 20 січня.

Незабаром після присяги в середу він підписав 15 виконавчих указів та дві директиви, значна частина яких скасовує політику його попередника Дональда Трампа.

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