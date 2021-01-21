Сенат США затвердив першу кандидатуру з команди Байдена

Сенат США у середу затвердив кандидатуру Авріл Гейнс, запропоновану президентом Джо Байденом, на пост директора національної розвідки США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Гейнс, колишня заступниця директора ЦРУ, стане однією з основних членів безпекової команди Байдена, наглядаючи за агенціями, що складають розвідувальну спільноту країни.

Гейнс, першу жінку на цій посаді, Сенат затвердив 84 голосами проти 10.

Голосування відбулось після того, як три нових сенатори були приведені до присяги в середу після інавгурації президента Джо Байдена, що забезпечило демократам більшість у Сенаті.

Нагадаємо, Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні 20 січня.

Незабаром після присяги в середу він підписав 15 виконавчих указів та дві директиви, значна частина яких скасовує політику його попередника Дональда Трампа.