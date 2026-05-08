Трамп объявил о трехдневном перемирии 9-11 мая с согласия Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне между Украиной и РФ и анонсировал обмен пленными.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

По словам президента США, прекращение огня должно вступить в силу 9 мая и продлиться три дня.

"Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие (9, 10 и 11 мая). В России этот праздник посвящен Дню Победы, но так же и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне", – написал Трамп.

Это перемирие, добавил он, будет предусматривать прекращение всех боевых действий, а также обмен 1000 пленных с каждой страны.

Трамп отметил, что он лично выступил с этим предложением. Из его слов следует, что лидеры обеих стран его одобрили.

"Это предложение сделал непосредственно я. Я очень благодарен за то, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский достигли согласия по этому вопросу. Надеемся, что это начало конца очень долгой, смертоносной и ожесточенной войны. Переговоры о прекращении этого крупного конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы с каждым днем приближаемся к цели", – написал Трамп.

В Офисе президента Украины анонсировали журналистам скорое заявление по этому поводу.

4 мая российское Минобороны в одностороннем порядке объявило "перемирие" 8–9 мая, а в случае "срыва" проведения парада 9 мая в Москве пригрозило нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

Президент Владимир Зеленский утром 8 мая сообщил, что Россия нарушила свое "перемирие".

Украина призвала к немедленному прекращению боевых действий с РФ с 6 мая, но Россия не согласилась.