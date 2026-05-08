Зеленский рассчитывает, что США обеспечат соблюдение Россией перемирия и обмена
Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что США обеспечат выполнение Россией договоренностей о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая и проведение обмена пленными в формате 1000 на 1000.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал в своих соцсетях 8 мая вечером.
В публикации президент подтвердил, что Украина при посредничестве американской стороны договорилась с РФ о трехдневном перемирии и обмене пленными.
"Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной", – написал Зеленский.
Президент Трамп 8 мая заявил, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие (9, 10 и 11 мая).
"В России этот праздник посвящен Дню Победы, но так же и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Это перемирие, добавил он, будет предусматривать прекращение всех боевых действий, а также обмен 1000 пленных с каждой страны.
Президент США добавил, что переговоры о прекращении войны продолжаются, и каждый день приближает стороны к цели.
Украина на официальном уровне разрешила провести России парад до 9 мая в рамках перемирия.