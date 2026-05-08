Трамп прокомментировал обнародование Пентагоном первых документов об НЛО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон обнародовал первую часть документов об НЛО с целью обеспечения полной и максимальной прозрачности.

Об этом Трамп написал 8 мая в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что файлы были опубликованы по его поручению.

"Я имел честь поручить своей администрации найти и предоставить правительству файлы, связанные с инопланетной и внеземной жизнью, неидентифицированными воздушными явлениями и неидентифицированными летающими объектами. Поскольку предыдущие администрации не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе, благодаря этим новым документам и видео люди могут сами решить: "Что, черт возьми, происходит?" Развлекайтесь и наслаждайтесь", – заявил глава Белого дома.

Пентагон объявил 8 мая, что начал обнародование правительственных документов об НЛО после того, как президент США Дональд Трамп поручил ведомствам рассекретить их.

В феврале Трамп объявил в посте в Truth Social, что он даст распоряжение обнародовать эти файлы вскоре после того, как бывший президент Барак Обама высказал в подкасте мнение, что инопланетяне могут существовать на самом деле. Обама уточнил, что говорил о большой вероятности существования жизни в космосе.

Ранее сообщалось, что Пентагон тратил миллионы долларов на исследования НЛО.