СМИ: группа британских депутатов отправилась в Китай

Межпартийная делегация британских парламентариев в этом месяце посетит Китай.

Об этом агентству Reuters сообщили два источника, знакомые с ходом подготовки визита, пишет "Европейская правда".

Пятидневная поездка 12 депутатов от Лейбористской и Консервативной партий, которая состоится в середине мая, организована Центром "Великобритания – Китай". Эта организация финансируется Министерством иностранных дел с целью развития отношений с Китаем.

Агентство не смогло установить полный список депутатов, которые примут участие в поездке, или детали их маршрута. Источники высказались на условиях анонимности, поскольку подготовка к визиту еще продолжается.

Межпартийная группа британских депутатов в последний раз посещала Китай в 2024 году. Это была первая такая поездка со времени введения Пекином санкций против девяти британцев в 2021 году, которых обвинили в распространении "лжи и дезинформации" относительно якобы нарушений прав человека в регионе Синьцзян.

Затем Пекин отменил санкции в отношении шести действующих законодателей в январе после того, как глава правительства Кир Стармер встретился с президентом Си Цзиньпином во время своей поездки в Китай, которую обе стороны назвали "перезагрузкой" отношений.

Однако Китай сохранил свои санкции, связанные с Синьцзяном, в отношении двух британских ученых и юристов, а также четырех организаций, базирующихся в Великобритании.

В свою очередь, британские законодатели с 2022 года совершили девять визитов на Тайвань.