Послы G7 ожидают завершения земельной реформы до июля

Послы Группы семи приветствовали принятие Верховной радой законопроектов №2194 и 2195, связанных с земельной реформой, и выразили надежду, что Украина до 1 июля завершит шаги по земельной реформе.

Заявление об этом послы опубликовали в своем Twitter.

"Послы G7 приветствуют принятие Верховной радой законопроектов №2194 и 2195 как очередной шаг на пути к выполнению обязательств Владимира Зеленского и Кабмина относительно прозрачной и справедливой земельной реформы, которая создаст огромные возможности для процветания Украины", - отметили послы.

Они ожидают, что до 1 июля, когда откроется рынок земли, Украина завершит шаги, необходимые для эффективного внедрения земельной реформы.

Ми очікуємо, що 🇺🇦 завершить кроки для ефективного впровадження земельної реформи з 1 липня, коли відкриється ринок землі. Це передбачає моніторинг прав власності та транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 20, 2021

"Это предусматривает мониторинг прав собственности и транзакций, открытость данных о пользователях и собственниках земли, доступ к кредитам для мелких фермеров", - отметили послы.

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