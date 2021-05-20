Посли G7 очікують завершення земельної реформи до липня

Посли Групи семи привітали прийняття Верховою радою законопроєктів №2194 і 2195, пов’язаних з земельною реформою, та висловили сподівання, що Україна до 1 липня завершить кроки для земельної реформи.

Заяву про це посли опублікували у своєму Twitter.

"Посли G7 вітають прийняття Верховною радою законопроєктів №2194 і 2195 як черговий крок на шляху до виконання зобов’язань Володимира Зеленського і Кабміну щодо прозорої і справедливої земельної реформи, яка створить величезні можливості для процвітання України", - зазначили посли.

Вони очікують, що до 1 липня, коли відкриється ринок землі, Україна завершить кроки, необхідні для ефективного впровадження земельної реформи.

Ми очікуємо, що 🇺🇦 завершить кроки для ефективного впровадження земельної реформи з 1 липня, коли відкриється ринок землі. Це передбачає моніторинг прав власності та транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 20, 2021

"Це передбачає моніторинг прав власності та транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів", - зазначили посли.

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