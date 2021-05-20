Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Місію України при НАТО вперше очолить жінка

Зеленський: зняття санкцій з "Північного потоку-2" буде програшем США і особисто Байдена

Рада ЄС затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн

Зеленський дорікнув Франції та Німеччині за послаблення позиції щодо Росії






Посли G7 очікують завершення земельної реформи до липня

Четвер, 20 травня 2021, 15:37

Посли Групи семи привітали прийняття Верховою радою законопроєктів №2194 і 2195, пов’язаних з земельною реформою, та висловили сподівання, що Україна до 1 липня завершить кроки для земельної реформи.

Заяву про це посли опублікували у своєму Twitter.

"Посли G7 вітають прийняття Верховною радою законопроєктів №2194 і 2195 як черговий крок на шляху до виконання зобов’язань Володимира Зеленського і Кабміну щодо прозорої і справедливої земельної реформи, яка створить величезні можливості для процвітання України", - зазначили посли.

Вони очікують, що до 1 липня, коли відкриється ринок землі, Україна завершить кроки, необхідні для ефективного впровадження земельної реформи.

"Це передбачає моніторинг прав власності та транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів", - зазначили посли.

Читайте також: Якими мають бути судова та антикорупційна реформи: поради G7 для України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
G7 (група семи)
powered by lun.ua