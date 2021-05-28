Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС не исключает эскалации с РФ из-за того, что Москва не принимает европейские авиарейсы

Лидер немецких "Зеленых": даже если "Северный поток-2" достроят, его нельзя запускать

США не будут возвращаться к Договору об открытом небе

ICAO проведет расследование принудительной посадки Ryanair в Минске






ЕС одобрил изменения в визовую систему для повышения безопасности

Пятница, 28 мая 2021, 10:46

Совет ЕС одобрил изменения в европейской визовой системе, направленные на повышение безопасности в Шенгенской зоне за счет усиления контроля за краткосрочным пребыванием и разрешениями на проживание.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

"В ответ на меняющиеся проблемы миграции и безопасности ЕС совершенствует свою визовую информационную систему (VIS), инструмент, который используется властями государств-членов для регистрации и проверки лиц, обращающихся за краткосрочной визой для въезда в Шенгенскую зону", - говорится в заявлении.

Согласно новым правилам, VIS будет включать не только информацию о краткосрочных визах, как и ранее, но также будет охватывать долгосрочные визы и виды на жительство, поскольку эти документы позволяют свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны.

Кроме того, в систему будет включен скан страницы с биографическими данными проездного документа.

Перед выдачей визы или вида на жительство новые правила позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных безопасности и миграции. VIS автоматически запустит запрос к этим базам данных, и любые совпадения будут проверяться вручную и отслеживаться компетентным органом.

Новые правила еще должен утвердить Европейский парламент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
визы
powered by lun.ua