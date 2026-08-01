Глава МВД Франции не видит оснований для исключения Испании из Шенгенской зоны

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в субботу подчеркнул, что нет оснований приостанавливать участие Испании в Шенгенском соглашении, поскольку сотрудничество с ней в сфере борьбы с нелегальной иммиграцией является "очень, очень хорошим".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

Нуньес, которого спросили о последствиях кризиса в Сеуте во время пресс-конференции, посвященной ситуации с пожарами во Франции, отметил, что необходимо как можно скорее применить соглашение об убежище и иммиграции, вступившее в силу 2 июня этого года, но для его реализации нужны соответствующие правовые инструменты.

На вопрос, следует ли приостановить участие Испании в Шенгенской зоне свободного передвижения лиц в Европе, французский министр ответил категорически: "Абсолютно нет".

"Мы поддерживаем важное сотрудничество с Испанией", – отметил он, прежде чем привести цифру в качестве примера.

В частности, он отметил, что когда Франция задерживает мигрантов без законного статуса вблизи испанской границы, 70 % из них возвращаются в Испанию.

"Следовательно, – добавил он, – у нас очень, очень хорошее сотрудничество с Испанией, и нет оснований требовать (...) приостановки участия Испании в Шенгенской зоне", – заверил он.

Напомним, Сеута – испанский город на узком полуострове напротив Гибралтара, на африканском побережье, со всех сторон окруженный территорией Марокко. В последние дни туда прибыли вплавь тысячи желающих попасть в Европу. По разным оценкам, речь идет о 40–60 тысячах человек.

Вечером 31 июля неназванный представитель испанского правительства заявил Politico, что большинство нелегальных мигрантов уже покинули Сеуту и вернулись в Марокко.

В Европейской комиссии заверили, что мигранты, незаконно попавшие в испанский анклав Сеута в Северной Африке, не достигнут материковой Европы.

Между тем Италия в одностороннем порядке закрыла воздушную и морскую границу с Испанией.