Премьер-министр Эстонии против новых внутренних границ в Шенгенской зоне

По мнению премьер-министра Эстонии Кристена Михала, Европейский Союз должен помочь Испании справиться с миграционным кризисом в Сеуте и избежать фрагментации Шенгенской зоны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Михал сообщил, что вместе с главами 22 государств-членов Европейского Союза он направил письмо президенту Европейской комиссии, председателю Европейского совета и председателю Европейского Союза о необходимости найти решение миграционного кризиса в Сеуте.

По словам Михала, Эстония поддерживает контролируемую миграцию, но массовую нелегальную миграцию в ЕС допускать нельзя. По его мнению, Европейский Союз должен помочь Испании в защите внешней границы.

Премьер-министр подчеркнул, что появление новых внутренних границ в Шенгенской зоне не соответствует интересам Эстонии. "Никто из нас не хочет возвращаться к временам, когда для поездки по суше в Центральную Европу нужно было проходить более пяти изнурительных пограничных проверок. Шенгенская зона – это большая ценность, которую необходимо сохранить", – заявил Михал.

"Мы рассчитываем, что страны выполнят свои обязательства и остановят миграционные атаки. Эстония уже сейчас помогает другим странам укреплять внешние границы. Недавно мы направили на помощь к латвийской границе подразделение Estpol. В решении миграционного кризиса в Сеуте (Испания) могут и должны помочь другие европейские страны, Европейская комиссия и Frontex. У Европы есть ресурсы и рычаги для обеспечения безопасности внешних границ", – добавил он.

В свою очередь, председатель партии "Отечество" Урмас Рейнсалу написал в социальных сетях, что приостановка действия Шенгенского соглашения в отношении государства-члена является рациональной мерой для создания новых барьеров на пути нелегальной миграции в критической ситуации.

Как сообщалось, 22 страны ЕС требуют немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута, который столкнулся с внезапным массовым наплывом десятков тысяч нелегалов.

Напомним, в последние дни десятки тысяч мигрантов попытались массово проникнуть в испанский анклав Сеута с территории Марокко. Большей части из них удалось прорваться через пограничные заграждения, что вызвало масштабный кризис.

По оценкам властей Сеуты, в город незаконно проникли около 60 тысяч человек, тогда как Министерство внутренних дел Испании сообщило о более чем 50 тысячах.

Испания задействовала армию для поддержки полиции и гражданской гвардии, а правительство обвинило марокканские силы безопасности в бездействии. Впоследствии власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Сеуту, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Испании и подчеркнула, что опасные попытки незаконного пересечения границы ЕС должны быть прекращены.