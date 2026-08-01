Глава МИД Чехии надеется, что саммит НАТО в Анкаре стал для президента последним

Глава МИД Чехии Петр Мацинка выразил надежду, что президент Петр Павел не будет присутствовать на следующем саммите НАТО.

Об этом он заявил в интервью изданию Novinky, передает "Европейская правда".

По словам Мацинки, пока ещё рано делать выводы относительно состава чешской делегации на следующий саммит НАТО.

"Если в следующем году в Тиране состоится саммит, президент Петр Павел, несомненно, будет в разгаре предвыборной кампании. Мы уже видели, как он смог использовать саммит в Анкаре в своих предвыборных целях. Я даже представить себе не могу, каким позором это было бы, если бы он захотел использовать ещё один саммит в Тиране", – отметил он.

"Но вполне вероятно, что саммит состоится не в следующем году, а через два года. И я искренне надеюсь, что на нём будет присутствовать другой президент", – добавил Мацинка.

Стоит отметить, что с присутствием чешского президента на саммите НАТО в Анкаре в этом году сложилась скандальная ситуация, поскольку правительство было против включения Павела в состав делегации. Президент отстоял свое право поехать на саммит через Конституционный суд.

В конце июня премьер Андрей Бабиш заявил, что Павела включили в состав делегации на саммите НАТО, но он предпочел бы, чтобы глава государства отказался от поездки.

Подробнее о конфликте между чешским правительством и президентом читайте в материале: Отстранение от НАТО: почему атака на президента Павела ведет к "орбанизации" Чехии.