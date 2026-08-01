Португалия усиливает контроль над южной морской границей в связи с кризисом в Сеуте

Португальская морская полиция и ВМС усиливают контроль над морской границей путем регулярных ежедневных патрулирований, осуществляемых как с моря, так и с суши, вдоль побережья Алгарве на юге страны в связи с миграционным кризисом в Сеуте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

"Эти меры осуществляются скоординированно и комплексно, что обеспечивает развертывание сил как на море, так и на суше, а также усиливает наблюдение, выявление и перехват судов, которые могут быть связаны с явлениями нелегальной миграции или другими незаконными действиями", – говорится в заявлении ВМС Португалии, опубликованном в субботу.

Оба ведомства подчеркнули, что "обеспечение морской безопасности является общей миссией", и призвали общественность к сотрудничеству в сообщении о любой подозрительной деятельности.

В пятницу правительство Португалии заявило, что не считает необходимым исключать Испанию из Шенгенской зоны в связи с миграционным кризисом в Сеуте и соответствующими просьбами некоторых европейских стран, а также пояснило, что находится в постоянном контакте с испанскими властями.

Как сообщалось, 22 страны ЕС требуют немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута, который столкнулся с внезапным массовым наплывом десятков тысяч нелегалов.

Напомним, в последние дни десятки тысяч мигрантов попытались массово проникнуть в испанский анклав Сеута с территории Марокко. Большей части из них удалось прорваться через пограничные заграждения, что вызвало масштабный кризис.

По оценкам властей Сеуты, в город незаконно проникли около 60 тысяч человек, тогда как Министерство внутренних дел Испании сообщило о более чем 50 тысячах.

Испания задействовала армию для поддержки полиции и гражданской гвардии, а правительство обвинило марокканские силы безопасности в бездействии. Впоследствии власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Сеуту, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Испании и подчеркнула, что опасные попытки незаконного пересечения границы ЕС должны быть прекращены.