Украина впервые помогает стране-члену Евросоюза через Механизм гражданской защиты ЕС

Впервые в истории Украина воспользовалась Механизмом гражданской защиты ЕС в качестве поставщика помощи.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

31 июля украинская пожарная бригада в составе 70 человек отправилась во Францию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами. Глава МВД Иван Выговский сообщил, что эта поддержка оказывается в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Фон дер Ляйен уточнила, что это первый случай в истории, когда Украина оказывает помощь в рамках данного механизма.

"Защищаясь от захватнической войны России, Украина одновременно помогает спасать жизни людей по всей Европе. Это и есть европейская солидарность. Каждый день Украина доказывает, что её место – в нашем Союзе", – написала председатель ЕК.

Напомним, Верховная Рада ратифицировала соглашение о присоединении Украины к Механизму гражданской защиты ЕС в ноябре 2023 года.

Механизм гражданской защиты Европейского Союза называют крупнейшей в мире системой скоординированного оказания международной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. В него входят страны Евросоюза и близкие партнеры ЕС (Норвегия, Исландия, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина).