Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина готовит санкции против сторонников режима Лукашенко

В ЕС разрешили первую вакцину против коронавируса для детей 12-15 лет

РФ без объективных причин сократила мандат миссии ОСБЕ на границе с Украиной - МИД

Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования на импорт украинских товаров






Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов ​​на Закарпатье после полугодовых попыток

Пятница, 28 мая 2021, 19:02

Официальный Будапешт получил разрешение от Украины провести ротацию своих генконсулов ​​на Закарпатье после почти полугодовых попыток.

Об этом рассказал "Европейской правде" Дмитрий Тужанский, директор Института центрально стратегии, который ознакомился с документами МИД Украины в подтверждение этого решения.

По его словам, уже вскоре к работе в Украине приступят два новых венгерских дипломата - генконсул в Ужгороде Йожеф Бочкои и консул в Берегово Эндре Солипски.

Читайте также
Кулеба встретился с главой МИД Венгрии в Братиславе: результат переговоров

Тужанский рассказал, что согласие Украины на выполнение консульских функций бочкой и Солипски ему подтвердили четыре источника.

Однако, по его словам, экзекватуры - разрешение украинского государства - венгерские дипломаты получат уже после своего прибытия в Украину.

Известно, что 3 июня в Мукачево состоится торжественное открытие Венгерского Дома имени Михая Мункачи, на котором будут присутствовать новые консулы, а также управляющий администрацией премьер-министра Виктора Орбана Гуйяш.

Дипломатическая процедура по ротации венгерских консулов ​​затянулась на полгода. Подробнее об этом в тексте: Конфликт надолго: возможно ли остановить противостояние Украины и Венгрии

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия
powered by lun.ua