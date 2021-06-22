В учениях Sea Breeze-2021 в Украине примет участие рекордное количество стран

В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, передает "Европейская правда".

"Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в совместных украинско-американских и ежегодных учениях Sea Breeze-2021, который начинается на следующей неделе в черноморском регионе.

Учения Sea Breeze-2021 повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе", - говорится в сообщении.

ТЕРМІНОВО: 🇺🇸 #USSixthFleet офіційно оголосив про участь у спільному 🇺🇦🇺🇸 щорічному навчанні #ExerciseSeaBreeze 2021, що розпочинається наступного тижня в чорноморському регіоні.



Навчання @ExSeaBreeze підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир в регіоні https://t.co/XXvNA84cXM — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 22, 2021

В посольстве США отметили, что Sea Breeze-2021 имеют наибольшее в истории учений количество стран-участниц - 32 страны с 6 континентов, в них принимают участие 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Sea Breeze - международные военные учения, которые проводят на территории Украины начиная с 1997 года.