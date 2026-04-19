В Болгарии – сотни сообщений о фальсификациях на парламентских выборах

По состоянию на 16:30 воскресенья Министерство внутренних дел Болгарии получило 328 сообщений о возможных фальсификациях на парламентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает болгарское информационное агентство БТА.

Правоохранители начали 26 расследований, связанных со случаями фальсификаций.

Одно из сообщений касается инцидента в селе Септемврийцы в Монтанской области. Там член избирательной комиссии проголосовал 10 раз за других лиц. Мужчину задержали на сутки. Позже МВД объявит, какая партия выдвинула его в комиссию.

В селе Великденче, что в Кирджалийской области, дочь мэра и ее подруга проголосовали от имени других граждан. Нарушительниц задержали на 24 часа.

В обоих случаях МВД начало досудебное производство.

Ранее в министерстве сообщали, что с начала дня выборов до 14:00 поступило 181 сообщение о фальсификациях голосования, начато 13 досудебных производств, задержаны три человека и обнаружено 40 тысяч евро наличными, предназначенных для подкупа голосов.

Напомним, голосование на парламентских выборах в Болгарии продлится с 07:00 до 20:00 по местному времени. На выборах соревнуются бывший президент Румен Радев и лидер правоцентристов Бойко Борисов. Новосозданная партия Радева "Прогрессивная Болгария", имеющая левые взгляды, лидирует в опросах общественного мнения.

Как сообщалось, страна обратилась к ЕС за помощью в борьбе с вмешательством со стороны России.

Также в Болгарии заявили о задержании 30 человек, подозреваемых в скупке голосов перед выборами.

