СМИ: Иран отказывается от переговоров с США из-за морской блокады

Иран еще не принял решение о том, направлять ли своих представителей в Пакистан на переговоры с Соединенными Штатами из-за блокирования ими иранских портов.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщило полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim.

По данным СМИ, Тегеран отказывается участвовать в переговорах, пока США не снимут морскую блокаду с иранских портов.

Агентство также сообщает, что обмен сообщениями между Ираном и Соединенными Штатами продолжался через пакистанского посредника после завершения первого раунда переговоров.

В воскресенье, 19 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители отправляются в Пакистан на следующий раунд переговоров с Ираном, который состоится в понедельник. Трамп также прибег к очередным угрозам в адрес Ирана. Он заявил, что если страна не согласится на мирное соглашение, то США атакуют все иранские электростанции и мосты.

Ранее президент США заявил, что может не продлевать временное перемирие между США и Ираном, если до среды переговоры не приведут к заключению соглашения об окончательном прекращении боевых действий.

Напомним, 18 апреля Иран снова перекрыл Ормузский пролив, критически важный для экспорта нефти из стран Персидского залива, объяснив это тем, что США не сняли блокаду их портов.