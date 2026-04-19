Стармер об антисемитских нападениях: мы не будем этого терпеть

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил возмущение в связи с последними инцидентами на почве антисемитизма, произошедшими в Лондоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в социальной сети X.

Заявление Стармера было обнародовано после того, как правоохранители сообщили о второй за два дня попытке поджога объектов еврейской общины Лондона.

В своем сообщении глава британского правительства подчеркнул, что такие нападения недопустимы. Он также пообещал усилить патрулирование на улицах и привлечь злоумышленников к ответственности.

"Это отвратительно, и мы не будем этого терпеть. Нападения на нашу еврейскую общину – это нападения на Великобританию. Мы усиливаем патрулирование на улицах, и виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Мы не остановимся, пока не найдем виновных", – написал Стармер.

Как сообщалось, в воскресенье в Лондоне произошла попытка поджога синагоги, ставшая вторым инцидентом за два дня, который полиция расследует как возможное преступление на почве антисемитизма.

Накануне в Лондоне начали расследование неудавшегося поджога здания, где ранее работала еврейская организация – неподалеку от места, где в прошлом месяце сожгли автомобили "скорой помощи" еврейской организации.

Также в столице Великобритании расследуют связанный с безопасностью инцидент возле посольства Израиля и попытку антисемитского поджога синагоги.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины, произошедших на этой неделе.